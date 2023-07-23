İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada!
Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında bir grup genç müzik eşliğinde dans etti. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü, gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti.
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Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.
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BAZI YOLCULAR DA EĞLENCEYE KATILDI
Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı.
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Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı.
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