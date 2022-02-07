  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İlginç görüntüler: Kara aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler

İlginç görüntüler: Kara aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler

Rize’de 2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi.

İlginç görüntüler: Kara aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler - Resim: 1

Rize’de 2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleşti ve katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi sularında yüzdüler.

1 / 8
İlginç görüntüler: Kara aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler - Resim: 2

2 yıldır Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 7. Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi. Çamlıhemşin ilçesi 1300 rakımdaki Çat Vadisi’nde toplanan katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna girip, tulumun ezgileri ile horon oynadı.

2 / 8
İlginç görüntüler: Kara aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler - Resim: 3

Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder, yaptığı açıklamada “Doğu Karadeniz’de özellikle Rize’de görülmeye değer onlarca yer, yapılabilecek birçok etkinlik imkânı var. Bizler de alternatif turizme dikkat çekerek bölge turizminin gelişmesine, çeşitlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

3 / 8
İlginç görüntüler: Kara aldırış etmeden buz gibi suda yüzdüler - Resim: 4

Kış Yüzme Şenliğini de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktivite idi. Maalesef Pandemi dolayısıyla iki yıldır bu etkinliği yapamıyoruz. 

4 / 8