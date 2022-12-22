İlginç olay: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in, rakip siyasetçiye yönelik mikrofondan duyulan "kibirli pislik" ifadelerinin yer aldığı parlamento tutanağı, açık artırmada 100 bin 100 Avustralya dolarına (yaklaşık 1 milyon 250 bin lira) satılarak hayır kuruluşuna bağışlandı.
Ardern ve parlamentoda 13 Aralık'ta kullandığı küfürlü ifadelerin hedefindeki ACT Partisi Lideri David Seymour, konuyu güzellikle çözme kararı aldı.
İkili, Ardern'in söz konusu ifadelerinin bulunduğu parlamento tutanağını imzaladı.
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Çerçeveletilen metin, internet sitesinden çıkarıldığı açık artırmada 100 bin 100 Avustralya dolarına (yaklaşık 1 milyon 250 bin lira) satıldı.
Satıştan elde edilen gelir, Prostat Kanser Derneği'ne bağışlandı.
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Sakin tavırlarıyla bilinen Ardern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu beklediğimi söyleyemem" ifadesini kullandı.
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Parlamentodaki bir gafın, Prostat Kanser Derneği'ne en az 100 bin dolar olarak döndüğüne dikkati çeken Ardern, David Seymour'a ve açık artırmada teklif verenlere teşekkür etti.
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