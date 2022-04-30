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  4. İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt

İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt

ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca kendisine gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yine birbirinden ilginç sorulara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine topladı....

İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt - Resim: 1

Atv ekranlarında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" sorusuna bu yanıtı verdi.

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İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt - Resim: 2

30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyicileri güldürdü.

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İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt - Resim: 3

Betül Taflan adlı izleyeci mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu. Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" yanıtını verince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

İşte o anlar:

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İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt - Resim: 4
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