İlginç soruya Nihat Hatipoğlu'ndan kahkaha tufanı kopartan yanıt
ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca kendisine gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yine birbirinden ilginç sorulara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine topladı....
Atv ekranlarında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" sorusuna bu yanıtı verdi.
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30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyicileri güldürdü.
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Betül Taflan adlı izleyeci mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu. Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" yanıtını verince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.
İşte o anlar:
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