Ilısu Barajı bölge halkını sevindirdi

Bölgede turizm alanında faal olarak çalışan Ferhat Ekinci, "Bölgemiz suya kavuşuyor. Tarımda önemli gelişmeler yaşanacak. İklim farklılıkları olacak. Dolayısıyla bölge halkı refaha kavuşacak. Hasankeyf ise bir turizm merkezi haline gelmiş durumda ve gelmeye de devam edecektir.