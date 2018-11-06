İlk 40 adet Akkor Pulat’ın entegrasyonuna başlandı

Fırat M60T Projesi kapsamında modernize edilen M60T tanklarına entegre edilen PULAT Aktif Koruma Sistemi sahip olduğu yüksek teknoloji radar ile platforma yöneltilmiş olan tehditleri tespit ediyor, ardından “Fiziksel İmha (Hard-Kill)” yeteneği ile tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getiriyor.