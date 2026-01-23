İlk evini alacaklara düşük faizli, uzun vadeli kredi müjdesi geliyor!

Konuyla ilgili açıklama yapan TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni bir model üzerinde çalışıldığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iki gün önce yaptığı açıklamaya göre, finansal istikrar komitesindeki değerlendirmelerde dar gelirli vatandaşın konut almada, konuta erişimde daha farklı bir modelle kredi çekmesinin yolunu daha da kolaylaştıracak bir sistemin hazırlığı içerisinde olduklarını beyan ettiler" ifadelerini kullandı.