İlk hedefi karakol değilmiş! 2 polisi şehit eden saldırgandan korkunç itiraf

Diğer şüpheliler M.A., K.N., C.T.T., F.S.A., M.A. ve B.Y. ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarıldı. T.Y. ve F.Ç. adlı iki şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol uygulanması talep edildi. Çıkartılan mahkemece, saldırgan E.B. ile babası N.B. ve İran uyruklu K.N ile Suriye uyruklu M.A., C.T.T., F.S.A., M.A. tutuklandı. Zanlının gözaltındaki annesi A.B., T.Y., F.Ç. ve suça sürüklenen çocuk B.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.