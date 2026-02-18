İlk kez açıklandı! Türkiye'de kira getirisi yüksek ve düşük iller belli oldu
Merkez Bankası'nın ilk kez paylaştığı Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerine göre, Türkiye'de 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 22 bin 475 TL oldu. Açıklanan veriler, kira getirisi en yüksek ve en düşük olan illeri de ortaya koydu. Kira getirisi yüksek iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer almadığı görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut piyasasında şeffaflığı artıracak olan "Yeni Kiracı Kira Endeksi" (YKKE) verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde kiralar bir önceki aya göre ortalama %3,5 artış kaydetti. Yıllık bazdaki artış oranı ise %34,2 olarak gerçekleşti. 2025 yılı TÜFE verilerine göre hesaplandığında "boş konut" kiralarındaki yıllık reel fiyat artışının %2,7 seviyesinde olduğu görüldü.
2025 yılının 4. çeyrek dönemini kapsayan verilere göre;
-Türkiye’de ortalama metrekare kira fiyatı 224,75 TL olarak belirlendi.
-100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 22 bin 475 TL’yi buluyor.
-Aynı dönemde Türkiye’de metrekare satış fiyatı ortalama 45 bin 447 TL’ye ulaştı.
-100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon 545 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.
Rakamlar, 2025 yılının son çeyreğinde bir konutun fiyatının, yaklaşık 202 aylık kira getirisine denk geldiğini ortaya koydu.
KİRA GETİRİSİ YÜKSEK İLLER
Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; iller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
TCMB verilerine göre Türkiye’de “satış fiyatına göre” amortisman süresi en kısa, dolayısıyla kira getirisi en yüksek olan iller ve bu illerde ortalama metrekare kira fiyatları şöyle sıralanıyor:
-Malatya: 125 TL/m2 (182,46 ay)
-Şanlıurfa: 130 TL/m2 (182,61 ay)
-Kocaeli: 209 TL/m2 (187,57 ay)
-Bilecik: 165 TL/m2 (188,63 ay)
-Zonguldak: 189 TL/m2 (190,46 ay)
-Kırıkkale: 136 TL/m2 (191,18 ay)
-Tekirdağ: 196 TL/m2 (191,43 ay)
-Düzce: 148 TL/m2 (192,29 ay)
-Konya: 167 TL/m2 (193,03 ay)
-Kahramanmaraş: 131 TL/m2 (194,53 ay)