İlk kez bu kadar yakın
Etiyopya’nın güneybatı ovalarında yaşayan Suri kabilesinin çok ilginç gelenekleri var. Suri kabilesin de erkekler tüm gün
çalışmazken, kadınlar çalışıyor ve kabilenin kadınları güzelliklerine çok önem gösteriyorlar.
Bekâr kadınlar genç yaşlarda dudaklarını delip içerisine tabak yerleştirirler. Tabak ne kadar büyükse kadın o kadar değerlidir.
Erkekler ise kadınlar kadar gösterişli değil. Suri kabilesi Dongo isimli dövüşleriyle ün yapmış bulunuyor. Dövüşün amacı ise eş bulmak.