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  3. 22 Nisan 2017 11:45

İlk kez bu kadar yakın

İlk kez bu kadar yakın

 Etiyopya’nın güneybatı ovalarında yaşayan Suri kabilesinin çok ilginç gelenekleri var. Suri kabilesin de  erkekler tüm gün
çalışmazken, kadınlar çalışıyor ve kabilenin kadınları güzelliklerine çok önem gösteriyorlar.

 

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İlk kez bu kadar yakın

Bekâr kadınlar genç yaşlarda dudaklarını delip içerisine tabak yerleştirirler. Tabak ne kadar büyükse kadın o kadar değerlidir.
 

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İlk kez bu kadar yakın

 Erkekler ise kadınlar kadar gösterişli değil. Suri kabilesi Dongo isimli dövüşleriyle ün yapmış bulunuyor. Dövüşün amacı ise eş bulmak.

 

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İlk kez bu kadar yakın

Dövüşten bir gün önce ağaç özünden hazırlanan özel bir içki içerek hazırlık yapar ve sabaha kadar başka hiçbir besin tüketmezler.

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