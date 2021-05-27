İlk kez diyerek duyurdular: Uzaylıları bulmak için geliştirildi
Yıllardır gerek bilim insanları gerekse devlet büyükleri uzaylıların varlığı ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Yeni yapılan bir çalışmada ise bilim insanları uzaylıları bulmak için yeni bir araç oluşturdu.
Bilim insanları uzun yıllardır çalışmalarını sürdürüyorken uzaylıları bulmaya bir adım daha yaklaşmış olabilirler. Yaşam Algılama aracı olarak adlandırılan yeni yöntemin "Dünya'nın ötesinde yaşama dair ilk keşfi desteklemek için hayati önem taşıdığı" söyleniyor. Bu sistem temelde karmaşık moleküler sinyallerin izlenmesine dayanıyor.
Araştırmacılar ve bilim insanları karmaşık moleküler sinyalleri izleyerek Dünya dışındaki yaşam arayışında yepyeni bir sistem geliştirmiş oluyor. Bu sisteme ve aslen yönteme Toplanma Teorisi adı veriliyor. Bu da moleküllerin daha küçük parçalara ayrılmasını ve benzersiz parçalarının sayısını belirmek için kütle spektrometrisinin kullanılmasını içeriyor.
Indepent’te yer alan haberde, Glasgow Üniversitesi'nden Regius Kimya Profesörü Profesör Cronin, "Sistemimiz, yaşam tespiti açısından yanlışlanabilir ilk hipotezdir. Herhangi bir bolluk durumunda rastgele oluşamayacak karmaşık molekülleri, sadece canlı sistemlerin üretebileceği fikrine dayanır. Bu, yaşamı tanımlama sorununu atlamamızı sağlıyor: Bunun yerine kimyanın karmaşıklığına odaklanıyoruz" dedi.
Konu hakkında detaylı araştırma yürüten NASA, Mars’taki yaşamı araştırıyor ve şu anlık ‘kayalardan’ başka bir şey bulamıyor olsa da ilerleyen dönemde, Kızıl Gezegen’de bir yaşamın oluşup oluşmadığına ulaşabilecek.