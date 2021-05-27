İlk kez diyerek duyurdular: Uzaylıları bulmak için geliştirildi

Araştırmacılar ve bilim insanları karmaşık moleküler sinyalleri izleyerek Dünya dışındaki yaşam arayışında yepyeni bir sistem geliştirmiş oluyor. Bu sisteme ve aslen yönteme Toplanma Teorisi adı veriliyor. Bu da moleküllerin daha küçük parçalara ayrılmasını ve benzersiz parçalarının sayısını belirmek için kütle spektrometrisinin kullanılmasını içeriyor.