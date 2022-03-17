İlk oruç ne zaman? İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta? İşte Ramazan imsakiyesi
On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'na kısa bir süre kaldı. Ramazan yaklaşırken İstanbul Ramazan İmsakiyesi Diyanet tarafından açıklandı. Peki ilk oruç ne zaman tutulacak? Sahur ve iftar vakitleri saat kaçta? İşte 2022 İstanbul İmsakiyesi...
11 ayın sultanı, hayır ve bereket ayı Ramazan Ayı'na çok az bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, ilk oruç 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulmaya başlanacak. Kadir Gecesi de 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Ramazan ayı 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.
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Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken oruç tutmaya hazırlanan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Biz de sizin için 2022 Ramazan İmsakiyesi'ni derledik. İşte İstanbul için iftar ve sahur vakitleri...
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