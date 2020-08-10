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  3. 10 Ağustos 2020 07:53

İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi

Türkiye ile Rusya arasında, corona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.

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İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi

Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

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İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi

Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi.

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İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi

Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

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