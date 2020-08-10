İlk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi
Türkiye ile Rusya arasında, corona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.
Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi.