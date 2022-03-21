İlk sahur, ilk iftar... 2022 Ramazan ayı başlıyor
İslam aleminin en kutsal ayı sayılan Ramazan başlıyor. Peki Ramazan'ın ilk günü, ilk sahır, ilk iftar ne zaman ?
2022 Ramazan ayı 02 Nisan'da başlayacak. 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
RAMAZAN'DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Günlerin uzun olması ve yorucu iş hayatı nedeniyle Ramazan'da Oruç tutanlar "sahura kalkmadan" oruç tutulurmu sorusunu sormaya başladılar. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.