İlk sahura ne zaman kalkılacak?
Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayı başlıyor. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak? İşte ayrıntılar...
2020 yılı Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. İlk sahura 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç 24 Nisan'da tutulacak.
Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi: 23 Mayıs Cumartesi (Arefe günü), 24 Mayıs Pazar (1.Gün), 25 Mayıs Pazartesi (2.Gün), 26 Mayıs Salı (3.Gün) günü kutlanacak.
RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?
Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak
* İftar ettirmek
* Kadir Gecesini aramak
* Sabretmek
* İhsan ve ikramda bulunmak
Tövbe etmek
* Cenneti istemek
* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
* Ramazan umresi yapmak
* Açları doyurmak