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İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi çerçevesinde ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirilerek, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreni ile karşılandığı belirtildi.

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İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi - Resim: 2
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İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi - Resim: 3
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İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi - Resim: 4
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