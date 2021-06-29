İlk ve ikinci dozda farklı korona aşısı olunur mu ? İşte ilginç sonuç
İngiltere'de yapılan bir araştırmada iki doz Pfizer, iki doz AstraZeneca ve birinin ardından diğer aşının olunması incelendi. İşte sonuçlar...
BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ilk ve ikinci dozda iki farklı marka Covid-19 aşısı olmak koronavirüse karşı iyi bir koruma sağlıyor.
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Com-Cov araştırmasında, iki doz Pfizer, iki doz AstraZeneca ve birinin ardından diğer aşının olunması incelendi.
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Araştırmadaki tüm kombinasyonlar işe yaradı ve bağışıklık sistemini geliştirdi.
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Uzmanlar bu bilgenin aşılama kampanyalarında esneklik sağlayabileceğini belirtiyor.
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