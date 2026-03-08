İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti''

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı Kurtuluş Mahallesi sakinleri ise duruma tepkili. Çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirten veliler, başta Fevzi Paşa İlkokulu olmak üzere ilçedeki tüm okul çevrelerinde polis devriyelerinin ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.