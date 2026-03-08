İlkokul önünde sapık operasyonu: ''Çocukları para ve meyve suyu verip taciz etti''
Şanlıurfa'da ilkokul önündeki çocukları 10 TL harçlık ve meyve suyu ile kandırarak taciz ettiği iddia edilen 23 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarının deşifre edilmesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olay, toplumda büyük infiale yol açtı. Fevzi Paşa İlkokulu önünde çocukları hedef alan şüpheli, emniyet güçlerinin hızlı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
23 yaşındaki İ.A. isimli şahsın, okul çıkışında çocukları 10 TL harçlık ve meyve suyu teklifiyle kandırarak taciz girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Şahsın çocuklarla olan bu şüpheli etkileşimi, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin incelenmesi üzerine harekete geçen Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı Kurtuluş Mahallesi sakinleri ise duruma tepkili. Çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirten veliler, başta Fevzi Paşa İlkokulu olmak üzere ilçedeki tüm okul çevrelerinde polis devriyelerinin ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.