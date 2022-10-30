İmamoğlu: ''100’üncü yılda, her şey çok güzel olacak''

Bu akşamdan sonra Cumhuriyet’in 100’üncü yaşı için geri sayımın başlayacağını vurgulayan İmamoğlu, “Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade, ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun, hepimiz eşitiz. Hepimiz, bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız. Bu ülkeyi kimin ve nasıl yöneteceğine hep birlikte kim karar verir? Biz karar veririz. Cumhuriyet, işte bu fikirdir. Cumhuriyet, işte bu fikre inanan, özgüvenli ve erdemli insanlarının kendilerine layık gördüğü hayatın adıdır. Cumhuriyet, 85 milyonluk bu eşsiz ve bu güzel cennet vatanın varlık sebebidir” dedi. Cumhuriyet’in önemini anlamayanların ve ana fikrini benimsemeyenlerin her dönemde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İnsanlarını eşit görmeyenler, başka insanlara hükmetmeye hakları olduğunu zannedenler, milletin iradesini görmezden gelenler ve hatta o iradeyi gasp etmek isteyenler, imtiyazlarını kaybetmek istemeyenler, ayrıcalıklı olmak isteyenler, Cumhuriyet’e karşı kör bir taassupla sürekli direndiler. Hepimiz izliyoruz. O direnç, şekil değiştirerek, kendini gizlemeye çalışarak, bugün de devam ediyor. Cumhuriyetin ilke ve değerlerini sindirememiş, Cumhuriyet’in kazanımlarını, kıymetini bilmeyen bir anlayış, bu ülkeye asla ve asla huzur ve mutluluk getiremez. Bu ülkeyi geleceğe taşıyamaz. Bu gençlere, özgürlük isteyen gençlere hizmet edemez” ifadelerini kullandı.