İmamoğlu: ''100’üncü yılda, her şey çok güzel olacak''
İBB, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıldönümünü, kentin sembol mekanlarından Üsküdar sahilinde kutladı.
Üsküdar Meydanı’nın dolduran vatandaşlara konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 16, Türkiye’nin 85 milyon sahibi olduğuna vurgu yaptı. “Her zaman haykırdık: ‘Tam bağımsız Türkiye’ dedik” diyen İmamoğlu, “Cumhuriyet’i böyle kurduk, böyle yaşatacağız. Hep birlikte ve hep ileri yürüyerek, Cumhuriyet’imizi güçlü bir demokrasiyle, tam ve gerçek bir adaletle, hep birlikte taçlandıracağız. Yolumuz açık olsun. Cumhuriyet’imiz kutlu olsun. Az kaldı. Millet ne derse, o olacak. Bu cennet vatanda, bu güzel ülkede güneş, 29 Ekim 1923’te çok güzel doğmuştu. Yine öyle olacak. 100’üncü yılda, her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıldönümünü, kentin sembol mekanlarından Üsküdar sahilinde kutladı. Saat 19.00 itibarıyla başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve alanı hınca hınç doldurduğu kutlamalar, DJ performansı ile başladı. Bege konseri ile devam eden coşku, Anadolu Ateşi’nin muhteşem gösterisiyle sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte vatandaşların Üsküdar’daki Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Vatandaşların arasında etkinlik alanına giren İmamoğlu çiftinin, kıyafetlerinde kırmızı-beyaz renkleri seçmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, İmamoğlu’na sevgilerini, “Ekrem Başkan” tezahüratıyla gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mikrofona gelen İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlara bir konuşma yaptı.
Bu akşamdan sonra Cumhuriyet’in 100’üncü yaşı için geri sayımın başlayacağını vurgulayan İmamoğlu, “Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade, ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun, hepimiz eşitiz. Hepimiz, bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız. Bu ülkeyi kimin ve nasıl yöneteceğine hep birlikte kim karar verir? Biz karar veririz. Cumhuriyet, işte bu fikirdir. Cumhuriyet, işte bu fikre inanan, özgüvenli ve erdemli insanlarının kendilerine layık gördüğü hayatın adıdır. Cumhuriyet, 85 milyonluk bu eşsiz ve bu güzel cennet vatanın varlık sebebidir” dedi. Cumhuriyet’in önemini anlamayanların ve ana fikrini benimsemeyenlerin her dönemde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İnsanlarını eşit görmeyenler, başka insanlara hükmetmeye hakları olduğunu zannedenler, milletin iradesini görmezden gelenler ve hatta o iradeyi gasp etmek isteyenler, imtiyazlarını kaybetmek istemeyenler, ayrıcalıklı olmak isteyenler, Cumhuriyet’e karşı kör bir taassupla sürekli direndiler. Hepimiz izliyoruz. O direnç, şekil değiştirerek, kendini gizlemeye çalışarak, bugün de devam ediyor. Cumhuriyetin ilke ve değerlerini sindirememiş, Cumhuriyet’in kazanımlarını, kıymetini bilmeyen bir anlayış, bu ülkeye asla ve asla huzur ve mutluluk getiremez. Bu ülkeyi geleceğe taşıyamaz. Bu gençlere, özgürlük isteyen gençlere hizmet edemez” ifadelerini kullandı.
1923’ten bugüne, kanun önünde herkesin eşit olduğu bir Cumhuriyet’te yaşadığımızı belirten İmamoğlu, şunları söyledi: