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İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Kazdağları'ndaki yazlık evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı iddia edildi.

Kaynak: İHA
İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik - Resim: 1

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı öne sürüldü.

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İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik - Resim: 2

İHA'nın aktardığına göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 

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İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik - Resim: 3

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı. 

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İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik - Resim: 4

Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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