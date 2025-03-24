İmamoğlu protestolarının bilançosu açıklandı: Binden fazla gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, 19 Mart'tan bu yana 1133 kişinin gözaltına alındığını, 123 polisin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: DHA/İHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen eylemlerde 123 polisin yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 19 Mart'tan bu yana 1133 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.’’ (2911 Sayılı Kanun)
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