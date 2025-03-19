İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale

CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından, aralarında CHP İl Başkanı Zekican Balcı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu grup Adliye Binası'na doğru yürüyüşe geçti.