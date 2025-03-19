İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale
Muğla'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri gruba biber gazı sıktı.
Kaynak: İHA
CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından, aralarında CHP İl Başkanı Zekican Balcı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu grup Adliye Binası'na doğru yürüyüşe geçti.
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Bir süre sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yürüyüş yapan grup durduruldu.
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Adliye önüne yürümek isteyen grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı.
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Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.
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