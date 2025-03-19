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İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale

Muğla'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri gruba biber gazı sıktı.

Kaynak: İHA
İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale - Resim: 1

CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından, aralarında CHP İl Başkanı Zekican Balcı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu grup Adliye Binası'na doğru yürüyüşe geçti. 

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İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale - Resim: 2

Bir süre sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yürüyüş yapan grup durduruldu. 

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İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale - Resim: 3

Adliye önüne yürümek isteyen grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. 

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İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale - Resim: 4

Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. 

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