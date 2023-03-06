İmamoğlu ve Yavaş için karar verildi: İşte 12 maddelik yol haritası
Altılı Masa toplantısı sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Toplantının ardından 6 liderin imzasıyla geçiş sürecinin yol haritası da duyuruldu.
6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı resmen belli oldu. Geçtiğimiz cuma günü çok sert bir açıklama yaparak İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla başlayan kriz bugün öğle saatlerinde uzlaşıyla sona erdi. İYİ Parti lideri kendisini ziyaret eden ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı önerisini iletti. Söz konusu öneri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener, 6'lı masanın bugünkü toplantısına katılma kararı aldı.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ORTAK ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDU!
Kritik toplantıda 6 lider de aynı masa etrafında bir araya gelirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortak mutabakata varıldı.
12 MADDELİK YOL HARİTASI
Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada geçiş sürecinin yol haritası duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:
* “Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde aşağıdaki şekilde mutabakata vardık:
1. Geçiş Sürecinde Türkiye’yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.
2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.
3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.
4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.
5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.
6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.
7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir.
8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.
9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ DETAYI
10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.
11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.
12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.”