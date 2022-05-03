İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın memleketi Rize'de gövde gösterisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı. Vatandaşların yoğun ilgisi altında konuşan İmamoğlu, "Biz diyoruz ki; ahlaklı siyaset, liyakat, eşitlik, özgürlük, hak eden kazansın. Başkaları da diyor ki; vatan haini, her şeyi ben kazanacağım. Olmaz öyle şey. Bak öyle her şeyi kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz Allah aşkına" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çıktığı Karadeniz turu, Rize’nin İyidere İlçesi’nde başladı. İlçe merkezinde vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, hemşehrilerinden gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi. Bir vatandaşın İmamoğlu için yaptığı besteyi okuması renkli anların yaşanmasına neden oldu. İyidere’den Derepazarı’na geçen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilçenin bağımsız Belediye Başkanı Selim Metin tarafından karşılandı. Belediye Meydanı’nda kurulan bayramlaşma masasında İmamoğlu’nu konuk eden Metin, “Başkanımız Sayın Ekrem Bey ilçemizi ziyaret ettik; memnun olduk. Kendisine ve ekibine hoş geldin diyorum. İyi bayramlar diliyorum” dedi.
Bu anlamda İBB’nin kapısını çalan her belediyeye katkı sunmaya ve destek olmaya gayret ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul, tabii ki 16 milyonun belediyesidir, ama İstanbul, aynı zamanda Türkiye'dir. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerinden gelen insanların oluşturduğu bir kenttir. Elbette ki Başkanımızın da Derepazarı'nın da yanında olabileceğimiz işler vardır. Konuşuruz, zevkle onları destekleriz. Güzel bir Karadeniz ziyareti olsun. Bayramın güzelliğiyle, bayramın temiz diliyle, bayramın iyiliğiyle buradayız.” ifadelerini kullandı. Derepazarı halkı ile bayramlaşan İmamoğlu’nun bir çocuğa, “Aslanım iyi bayramlar, adın ne” diye sorması ve “Aslan” yanıtını alması gülüşmelere yol açtı.
Derepazarı’ndan sonra Rize’ye gelen İmamoğlu, “Rize seninle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla karşılandı. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İmamoğlu çifti, yol boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. “İkizdere Dayanışması” üyesi olduğunu belirten bir vatandaş, İmamoğlu’na, “Kepçelerin önünden kurtardık” dedikleri saksı içinde fidan hediye edip, destek istedi. İmamoğlu, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle, konuşma yapacağı otobüse zorlukla ulaşabildi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ile birlikte otobüsün üzerindeki platforma çıkan İmamoğlu, Rizelilerin Ramazan bayramlarını kutladı. Trabzon’dan Artvin’e kadar tüm Doğu Karadeniz şeridini çocukluğundan beri tanıdığını hatırlatan İmamoğlu, “Bu güzel toprakların güzel insanları, sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum” diye konuştu.
Konuşma yaptığı alanın yanında eskiden bir park olduğunu anımsatan İmamoğlu, CHP İl Başkanı Deniz’den, “Beton oldu” yanıtını aldı. İmamoğlu, bu yanıt üzerine, “Yahu bunlar da hep ağacı beton yapıyorlar” karşılığını verdi. Ticaret için geldiği Rize’de güzel dostluklar biriktirdiklerini kaydeden İmamoğlu, “Bereketli günlerdi, doğal günlerdi, güzel günlerdi. İnsanlar, birbirine ‘Sen necisin’ demezdi. ‘Hangi partilisin’ demezdi. Herkes birbirine insan gözüyle bakar, kucaklaşır, helalleşir, selamlaşırdı. Kimse kimseye yüzüne ekşitmezdi. Niye bu hale geldik biz? Allah aşkına niye bu hale geldik biz? Bakın biz diyoruz ki; ahlaklı siyaset. Biz diyoruz ki; liyakat. Biz diyoruz ki; eşitlik. Biz diyoruz ki; özgürlük. Biz diyoruz ki; hak eden kazansın. Başkaları da diyor ki; vatan haini. Başkaları diyor ki; her şeyi ben kazanacağım. Olmaz öyle şey. Bak öyle her şeyi kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz Allah aşkına” ifadelerini kullandı.