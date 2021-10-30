İmamoğlu’ndan ''ikinci yüzyıl'' mesajı: ''Bu ülkede, milletin dediği olacak''

İmamoğlu çifti, konuşma öncesinde tribünleri el ele selamladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İmamoğlu, Cumhuriyet'in bu topraklarda gerçekleştirilmiş hayallerin en büyüğü olduğunu vurguladı. “Bundan bir asır önce bu topraklarda, herkesin aynı haklara sahip olarak, özgür ve eşit doğduğu bir ülkeyi hayal etmek bile zordu” diyen İmamoğlu, “Milli iradeye dayalı, demokratik bir yönetim talep etmek bile ağır bedeller ödemeyi gerektirirdi. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu. Ama başardık” ifadelerini kullandı.