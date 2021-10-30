İmamoğlu’ndan ''ikinci yüzyıl'' mesajı: ''Bu ülkede, milletin dediği olacak''
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada, "İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu, herkesin kendisini bir parçası hissettiği, tüm dünyaya örnek olacak, yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede, milletin dediği olacak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü, şanına yakışır biçimde kutladı. Sarıyer Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci; ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı.
İBB organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eşi Fatoş Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Yüksel Mansur Kılınç, İYİ Parti milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tribünleri dolduran vatandaşlar da Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.
İmamoğlu çifti, konuşma öncesinde tribünleri el ele selamladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İmamoğlu, Cumhuriyet'in bu topraklarda gerçekleştirilmiş hayallerin en büyüğü olduğunu vurguladı. “Bundan bir asır önce bu topraklarda, herkesin aynı haklara sahip olarak, özgür ve eşit doğduğu bir ülkeyi hayal etmek bile zordu” diyen İmamoğlu, “Milli iradeye dayalı, demokratik bir yönetim talep etmek bile ağır bedeller ödemeyi gerektirirdi. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu. Ama başardık” ifadelerini kullandı.
“Farklı özelliklerimize göre ayrışmayı değil, Cumhuriyet'in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamayı seçtik” diyen İmamoğlu, “Demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettik. Sahibi olduğumuz Cumhuriyet'in, eşit ve onurlu vatandaşları olmaya karar verdik. Bu dönüşümün rotasından sapmasına, amacından ve anlamından uzaklaşmasına veya hızını kaybetmesine izin veremeyiz. İkinci yüzyılına adım atmaya hazırlanırken, Cumhuriyet'imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere bir söz veriyoruz: Başlattıkları yürüyüşü hızlandıracak, Cumhuriyet'imizin ilke ve ideallerini eksiksiz hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.