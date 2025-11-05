İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadesi ortaya çıktı

"Ben kendini bilime adamış bir Türk genciyim"

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun yazısı da emniyet ifadesinde aktarıldı. Yazıda "Mehmet Selim İmamoğlu’nun adına kurulmuş olan Hırvatistan ülkesinde yerleşik TECTUM INVESTMENTS D.O.O. şirketine para transferlerine ilişkin yapılan değerlendirme bölümünde Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu’ndan gelen tutarların Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına para gönderilmesi eylemlerinden ve hareketlerinden oluştuğu değerlendirilmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun soruşturma dosyası kapsamında söz konusu eylemler ile aklama suçunun işlendiği, söz konusu aklanan tutarının 637 bin 106 Euro olduğunun değerlendirildiği ve gönderilen paranın MASAK tespitinin yarısı kadar olduğu anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi. Emniyette İmamoğlu’na "İlgili MASAK raporunda yapılan tespitler yukarıda gösterilmiştir. Bahse konu tespit hakkında detaylı açıklamanızı yapınız" denildi. İmamoğlu cevabında "İnşaat işi yapan bir ailenin 3. nesli olarak bilgi birikimimiz yurt dışına taşımak istediğimde annemin ve dedemin bana hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmaları gayet normaldir. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ki dedem Hasan İmamoğlu en az 40 senelik bir tüccarlık geçmişi vardır. Birçok sektörde bireysel çabaları ile ailemiz adına elde ettiği birikimler vardır. Annemin de aynı şekilde hem kendini hem de ailemizi korumak ve güvence altına almak adına yıllarca yaptığı birikimler vardır. Bu paraların kaynağı buradan gelmektedir. Bu nedenle şüphe edilmesi gereken bir durum veya hal yoktur" dedi.



İfadesine ekleme yapan Selim İmamoğlu, "Ben iyi bir üniversiteden mezun olmuş ve şuan halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesinde fizik mühendisliği alanında kuantum teknolojileri üzerine yüksek lisans yapan, kendini bilime adamış bir Türk genciyim. Aynı zamanda şükürler olsun ki çok uzun yıllardır ticaretle uğraşan ve bu işini hakkıyla yapan bir ailem vardır. Bu birikimi hem ailemin hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana verdiği eğitim ve vizyonla uluslararası alana taşımak benim en büyük hakkımdır. Bu konuyla alakalı benim ve ailemin ilişkilendirildiği en ufak bir suçlamayı bile kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.