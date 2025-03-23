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  4. İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliyede tansiyon yükseldi

İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliye karıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talep edilmesinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde olay çıktı. Polis barikatları CHP'liler tarafından yıkıldı.

İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliye karıştı - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 89 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliye karıştı - Resim: 2

İmamoğlu'nun tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde tansiyon yükseldi. 

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İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliye karıştı - Resim: 3

Adliyede kurulan polis barikatları yıkıldı. 

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İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliye karıştı - Resim: 4

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 

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