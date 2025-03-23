İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesi sonrası adliye karıştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talep edilmesinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde olay çıktı. Polis barikatları CHP'liler tarafından yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 89 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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İmamoğlu'nun tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde tansiyon yükseldi.
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Adliyede kurulan polis barikatları yıkıldı.
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O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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