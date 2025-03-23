İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı

Reuters: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı"

İngiltere merkezli Reuters, 'Devlet medyası ve diğer yayın organları, Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı on yıldan uzun bir süredir ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebileceğini söyledi.' ifadelerini kullandı.