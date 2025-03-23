İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle yankılandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dış basında da geniş yer buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı.
İmamoğlu'nun tutuklanması dış basında da geniş yankı buldu.
BBC: "İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı"
BBC, tutuklama haberini şöyle servis etti:
'Türkiye'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmen tutuklandı ve yolsuzlukla suçlanıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olan İmamoğlu, 2028 cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinden günler önce Çarşamba günü gözaltına alındı.'
The New York Times: "Cumhurbaşkanı Adayı Olması Beklenen İstanbul Belediye Başkanı Tutuklandı"
The New York Times'da yer alan haberde 'Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, İmamoğlu'na yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibini saf dışı bırakmaya yönelik bir oyun olduğunu söyledi.' ifadelerine yer verildi.
Reuters: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı"
İngiltere merkezli Reuters, 'Devlet medyası ve diğer yayın organları, Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı on yıldan uzun bir süredir ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebileceğini söyledi.' ifadelerini kullandı.