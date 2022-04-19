İnanılır gibi değil... Onların evi nehir oldu, hepsi tekne evlerde yaşıyor

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev yapamayan bazı aileler, Batdambang şehrinin ortasından geçen Sangkae Nehri'nde bulunan 10 civarında teknenin üzerini ve yanlarını eski saclar, tahta ve bezlerle kapatarak eve dönüştürdü. Tekneleri iplerle bağlayarak karaya sabitleyen aileler, tavukları için de kayıklardan kümes yaptı.