İnanılır gibi değil... Onların evi nehir oldu, hepsi tekne evlerde yaşıyor
Kamboçya'nın Batdambang şehrinde evleri bulunmayan bazı yoksul aileler, nehirdeki "tekne evlerde" yaşıyor.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev yapamayan bazı aileler, Batdambang şehrinin ortasından geçen Sangkae Nehri'nde bulunan 10 civarında teknenin üzerini ve yanlarını eski saclar, tahta ve bezlerle kapatarak eve dönüştürdü. Tekneleri iplerle bağlayarak karaya sabitleyen aileler, tavukları için de kayıklardan kümes yaptı.
Su seviyesinin düşük olduğu dönemde "tekne evleri" nehrin tabanına oturan aileler, nehrin yağmurlarla debisinin arttığı dönemlerde ise zor anlar yaşayabiliyor.
Ailesiyle tekne evlerde yaşayanlardan İsa Sol, AA muhabirine, 10 yıldır hayatının teknelerde geçtiğini söyledi.
Yaz döneminde hayatlarının daha kolay olduğunu belirten Sol, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde kışa göre nispeten rahat olmakla yine de çok zorluk içinde yaşıyoruz.