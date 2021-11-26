İnanması güç olay: Cenaze arabasını kaçırıp içindeki ölü adamla ilişkiye girdi
Tarihin en ilginç suçlusu Karen Greenlee, 1979 yılında cenaze arabasını kaçırarak içindeki cesetle cinsel birliktelik yaşamasıyla ün saldı.
23 yaşındayken mumyacı çırağı olarak çalışan Karen Greenlee, işyerinden ölü bir adamın cansız bedenini taşıyan bir cenaze arabası çaldıktan sonra yakalandı. Yakalandığında nekrofili bağımlılığını açıkça itiraf eden kadının 40 ölü erkeğin listelendiği 4 sayfalık bir mektubu bulunuyordu.
O yıllarda Kaliforniya'da nekrofili yasa dışı olmadığı için, Greenlee yalnızca cenaze arabasını çalmakla ve bir cenazeye müdahale etmekle suçlandı ve bunun sonucunda yalnızca 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.
1987'de Greenlee, Feral House tarafından yayınlanan Apocalypse Culture adlı kitabı için Jim Morton'a nekrofil ilgileri hakkında The Unrepentant Necrophile başlıklı ayrıntılı ve çok samimi bir röportaj verdi. Dünyanın en tuhaf suçlusu olarak tarihe geçen kadının hayat hikayesi filmlere dahi konu oldu.
Kendisini çoğu kişinin anlamadığını ifade eden Karen Greenlee, "Ölümün kokusunu çok erotik buluyorum. Ölüm kokuları arasında farklılar olduğunu biliyor muydunuz? Körfezde iki haftadır yüzen bir beden ile yeni ölen bir vücut arasında benzersiz bir fark var."