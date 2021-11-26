İnanması güç olay: Cenaze arabasını kaçırıp içindeki ölü adamla ilişkiye girdi

Kendisini çoğu kişinin anlamadığını ifade eden Karen Greenlee, "Ölümün kokusunu çok erotik buluyorum. Ölüm kokuları arasında farklılar olduğunu biliyor muydunuz? Körfezde iki haftadır yüzen bir beden ile yeni ölen bir vücut arasında benzersiz bir fark var."