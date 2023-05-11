İnce'nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında

"HİÇBİR ZAMAN GERÇEK BİR YARIŞMACI OLDU"

"Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce seçimden çekildi" başlığını tercih eden İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haberinde şu ifadelere yer verdi: "İnce Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört adaydan biriydi. Ancak anketlerde oyları yüzde 2'si civarında dolaştığını gösteren 59 yaşındaki İnce, hiçbir zaman gerçek bir yarışmacı olmadı."