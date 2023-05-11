İnce'nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Dış basında çıkan haberlerde, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin Kılıçdaroğlu'na yarayacağı belirtildi.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyaset arenasında hareketli saatler yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da geniş yer buldu.
'ERDOĞAN'IN BAŞLICA RAKİBİNE KATKI SAĞLAYABİLİR'
İngiltere'nin Reuters haber ajansı, Muharrem İnce'nin 'seçimlere günler kala seçimden çekildiğini' duyurduğu haberinde, "Pazar günü Türkiye'de yapılacak seçimlerde dört Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce, Perşembe günü yarıştan çekildiğini açıkladı" diye yazdı. Reuters haber ajansı, bu durumun Cumhurbaşkanı adayı 'Erdoğan'ın başlıca rakibine olası bir katkı sağlayabileceği' öngörüsünü paylaştı.
"HİÇBİR ZAMAN GERÇEK BİR YARIŞMACI OLDU"
"Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce seçimden çekildi" başlığını tercih eden İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haberinde şu ifadelere yer verdi: "İnce Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört adaydan biriydi. Ancak anketlerde oyları yüzde 2'si civarında dolaştığını gösteren 59 yaşındaki İnce, hiçbir zaman gerçek bir yarışmacı olmadı."
"YENİ BİR BELİRSİZLİK: DESTEKÇİLERİ KİME OY VERECEK?"
ABD'nin Bloomberg haber sitesi, İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin haberinde, İnce'nin çekilmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki rakip sayısını azalttığını aktararak, bu durumun, 'destekçilerinin nasıl oy vereceği ile ilgili yeni bir belirsizlik yarattığını' kaydetti. Bloomberg, Muharrem İnce'nin istifasının seks kaseti ve rüşvet iddialarını reddetmesinin ardından geldiği bilgisini de okurlarıyla paylaştı.