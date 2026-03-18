İncirlik Üssü kimin kontrolünde? MSB tartışmalara noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı, Adana’da bulunan ve sık sık tartışma konusu olan İncirlik Üssü hakkında bilgilendirme yaptı. Bakanlık, üssün tamamen Türk makamlarının kontrol ve koordinasyonunda olduğunu net bir dille ifade etti.İncirlik Üssü'nde NATO ve ikili anlaşmalar temelinde ABD, İspanya, Polonya ve Katar'a ait askeri personelin görev yaptığı, bu unsurların NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında hava savunma, muhabere destek ve muharebe hizmet destek görevleri icra ettiği belirtildi.