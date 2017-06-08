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  3. 08 Haziran 2017 16:21

İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor

Almanya'nın askerlerini İncirlik'ten çekme kararından sonra İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor.

İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor

Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssünde askeri hareketlilik yaşandı. Üste çok sayıda uçak iniş ve kalkış yaparken, üst çevresine bugün de Hawk füzeleri yerleştirildi

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İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor

Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssünde askeri hareketlilik yaşandı.

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İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor

Üste çok sayıda uçak iniş ve kalkış yaparken, üst çevresine bugün de Hawk füzeleri yerleştirildi.
İncirlik Üssü’nde bugün öğlen saatlerinde hava hareketliliği yaşandı.

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İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor

Üste helikopterlerin, savaş ve kargo uçaklarının iniş kalkış yaptığı görüldü. Öte yandan, İncirlik Üssü çevresine Hawk füzeleri yerleştirilerek, güvenlik tedbiri arttırıldı.

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