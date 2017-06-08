İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor
Almanya'nın askerlerini İncirlik'ten çekme kararından sonra İncirlik'te çok sayıda uçak iniş kalkış yapıyor.
Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssünde askeri hareketlilik yaşandı. Üste çok sayıda uçak iniş ve kalkış yaparken, üst çevresine bugün de Hawk füzeleri yerleştirildi
Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik Hava Üssünde askeri hareketlilik yaşandı.
Üste çok sayıda uçak iniş ve kalkış yaparken, üst çevresine bugün de Hawk füzeleri yerleştirildi.
İncirlik Üssü’nde bugün öğlen saatlerinde hava hareketliliği yaşandı.