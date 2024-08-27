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İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı

Adana'nın Feke ilçesinde indikleri kuyuda su pompasının egzoz gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Feke ilçesi Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya su pompası yerleştiren B.A. (60) ile arkadaşı E.B. (60), bahçeyi suladı. A. pompayı çıkarmak için kuyuya indi. 

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İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı - Resim: 2

A. bir süre sonra içerideki egzoz dumanından etkilenince E.B. de yanına indi. Ancak gazdan etkilinin iki arkadaş suya düşüp boğuldu.

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İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kuyuya indi. A. ile B.'nin cesedinin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

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İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı - Resim: 4

CENAZELERİ ÇIKARILDI

B.A.  ile E.B.'nin cansız bedeni, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Egzoz gazının tahliye edilmesinin ardından kuyuya giren itfaiye erleri, A.ve B.'nin cansız bedenine ulaştı. 

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