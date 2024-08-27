İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde indikleri kuyuda su pompasının egzoz gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Feke ilçesi Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya su pompası yerleştiren B.A. (60) ile arkadaşı E.B. (60), bahçeyi suladı. A. pompayı çıkarmak için kuyuya indi.
A. bir süre sonra içerideki egzoz dumanından etkilenince E.B. de yanına indi. Ancak gazdan etkilinin iki arkadaş suya düşüp boğuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kuyuya indi. A. ile B.'nin cesedinin çıkartılması için çalışma başlatıldı.
CENAZELERİ ÇIKARILDI
B.A. ile E.B.'nin cansız bedeni, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Egzoz gazının tahliye edilmesinin ardından kuyuya giren itfaiye erleri, A.ve B.'nin cansız bedenine ulaştı.