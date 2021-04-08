İndirim izdihamı! uyarılar hiçe satılınca marketin faaliyeti durduruldu
Açılışa özel indirimler yapacağını duyuran Sivas'taki bir markette sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken polis bile izdihama engel olamayınca marketin faaliyeti durduruldu.
Sivas'ta bir marketin açılışa özel indirimli ürünler satması dolayısıyla oluşan kalabalık, polis tarafından corona virüs kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle dağıtıldı.
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Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir market, günler öncesinden açılışa özel indirimli ürünler satacağını duyurunca çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde marketin önüne geldi.
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Açılışta, corona virüs kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Market yetkilileri bir süre içeriye sınırlı sayıda müşteri aldı, polis ekipleri de vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
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