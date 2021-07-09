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İndirimi duyan koştu: 1 kilometre kuyruk oluştu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yeni açılan marketin indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturduç

Derince ilçesi D-100 Karayolu üzerinde yeni açılan bir market, açılışa özel kampanya düzenledi. Açılış kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da marketin önünü doldurdu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı açılışta, markete girmek isteyen vatandaşlar 1 kilometrelik kuyruğa girdi. Yüzlerce vatandaş kuyrukta beklerken, sıra yola kadar taştı.

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İNDİRİMİ DUYAN KOŞTU
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de vatandaşları güçlükle düzene sokmaya çalıştı.

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Yol trafiğe kapanınca trafik aksadı, araçlar ve ambulans geçmekte zorlandı.

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Kuyrukta beklerken sıcağın ve kalabalığın etkisiyle baygınlık geçiren genç kız ise markete girmekten vazgeçti.Kuyrukta beklerken sıcağın ve kalabalığın etkisiyle baygınlık geçiren genç kız ise markete girmekten vazgeçti.

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