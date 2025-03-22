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İndirimi duyan koştu, vatandaşlar birbirini ezdi... Her şey 100 TL izdihamı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde indirim mağazasının açılışında ürünleri almak isteyen vatandaşlar izdihama yol açıp birbirini ezdi.

Kaynak: İHA
İndirimi duyan koştu, vatandaşlar birbirini ezdi... Her şey 100 TL izdihamı kamerada - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her şeyin 100 TL'ye satıldığı indirim mağazası açıldı.

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İndirimi duyan koştu, vatandaşlar birbirini ezdi... Her şey 100 TL izdihamı kamerada - Resim: 2

Açılan mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için Alanyurt yolundaki iş yerinin önünde saatlerce beklediler.

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İndirimi duyan koştu, vatandaşlar birbirini ezdi... Her şey 100 TL izdihamı kamerada - Resim: 3

Yüzlerce vatandaş, kapıların açılması ile birlikte birbirlerini ittirerek içeri girmeye çalıştılar.

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İndirimi duyan koştu, vatandaşlar birbirini ezdi... Her şey 100 TL izdihamı kamerada - Resim: 4

Kapıların açılmasıyla birlikte izdiham yaşanırken vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

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