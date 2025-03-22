İndirimi duyan koştu, vatandaşlar birbirini ezdi... Her şey 100 TL izdihamı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde indirim mağazasının açılışında ürünleri almak isteyen vatandaşlar izdihama yol açıp birbirini ezdi.
Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde her şeyin 100 TL'ye satıldığı indirim mağazası açıldı.
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Açılan mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için Alanyurt yolundaki iş yerinin önünde saatlerce beklediler.
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Yüzlerce vatandaş, kapıların açılması ile birlikte birbirlerini ittirerek içeri girmeye çalıştılar.
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Kapıların açılmasıyla birlikte izdiham yaşanırken vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.
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