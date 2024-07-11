İneklerden insanlara geçen yeni salgın alarmı: Yüzde 50 oranında öldürecek...
Bilim insanları, ineklerden insanlara sıçrayan yeni salgının yeni tipinin ortaya çıkacağını söyledi.
Dünyanın yeni bir salgın tehdidiyle başı büyük belada. Bilim insanları, korkunç gerçeği dünyaya dün öğleden sonra duyurdu. Yeni korkunun kilidi açıldı, dünyada durum git gide daha kötü bir hal almaya başladı. Bilim insanları, ABD'deki süt ineklerinde dolaşan kuş gribinin son versiyonunun, sadece nefes alma yoluyla bile insanlara bulaşabileceğinden endişe ediyor. H5N1 suşu ilk olarak Mart ayında süt sığırlarında doğrulandı. O zamandan beri 12 eyaletteki 100'den fazla çiftlikte vakalar bildirildi. Süt inekleriyle yakın çalışan dört kişide de enfeksiyon tespit edildi.
İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?
Endişelenecek bir durum şimdilik yok: İnsanlardaki semptomlar hafif oldu ve hepsi hızla iyileşti. Ayrıca şu ana kadar insandan insana bulaştığına dair bir veri de bildirilmedi. UKHSA'dan bir sözcü Çarşamba günü GB News'e yaptığı açıklamada, İngiltere nüfusunun influenza A (H5N1) virüsünden kaynaklanan mevcut riskin "çok düşük" olduğunu söyledi.
YÜZDE 52'Sİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Ancak BM Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Jeremy Farrar, son 20 yılda insanların hayvanlarla temas yoluyla enfekte olduğu yüzlerce vakada "ölüm oranının olağanüstü yüksek" olduğu uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, Ocak 2003 ile 28 Mart 2024 tarihleri arasında 888 insanda kuş gribi enfeksiyonu vakası görüldü ve bunların yüzde 52'si ölümle sonuçlandı.
MUTASYONEL BİR ÜSTÜNLÜK KAZANDIĞINA DAİR KANITLAR
Bilim insanları şimdi H5N1 virüsünün insanlar arasında yayılmasını kolaylaştırabilecek mutasyonel bir üstünlük kazandığına dair kanıtlar buldular. Sığır H5N1 virüslerinin özelliklerini daha iyi anlamak için, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar, H5N1 suşunun, influenza A virüsü çalışmalarında rutin olarak kullanılan fareler ve gelinciklerde çoğalma ve hastalığa neden olma yeteneğini belirlemek üzere deneyler yürüttüler.