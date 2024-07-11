İneklerden insanlara geçen yeni salgın alarmı: Yüzde 50 oranında öldürecek...

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

Endişelenecek bir durum şimdilik yok: İnsanlardaki semptomlar hafif oldu ve hepsi hızla iyileşti. Ayrıca şu ana kadar insandan insana bulaştığına dair bir veri de bildirilmedi. UKHSA'dan bir sözcü Çarşamba günü GB News'e yaptığı açıklamada, İngiltere nüfusunun influenza A (H5N1) virüsünden kaynaklanan mevcut riskin "çok düşük" olduğunu söyledi.