İngiliz kadın 5 yıldızlı otelde kabusu yaşadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türk eşi Hadi K. ve kızı ile 5 yıldızlı otelde evlilik yıl dönümü kutlaması için giden İngiliz avukat Toma K. (39), darbedildiğini belirterek gece müdürü O.D. ile yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu. O.D.'nin K.'yi darbedip, yere düşürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İngiltere'de araç kiralama işi yapan Hadi K., geçen hafta avukat eşi Toma K. ve kızıyla Manavgat'a tatile geldi. Burada kendi evlerinde tatil yapan K. ailesi, 20 Ağustos'ta 6'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlamak için 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırdı. Otelin müşterileri için yaptığı çeşitli eğlencelere katılan çift, gece yarısı otelden ayrıldı.
DARBEDİP, OTELDEN DIŞARI ATTI
Bu sırada bir eşyasını otelde bıraktığını fark eden Toma K., içeri girip almak istedi. İddiaya göre, otel görevlileri kadın avukata içeri giriş izni vermedi. Çıkan tartışmanın ardından görevlilerin haber verdiği otelin gece müdürü O.D. geldi. O.D., Toma K.'ye otele giremeyeceğini söyledi. Tartışmanın büyümesi ile O.D., iddiaya göre kadını darbedip, dışarı attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
RAPOR ALIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olayın ardından otelden ayrılan Toma K. 2 gün sonra geçmeyen ayak bileğindeki ağrı nedeniyle eşiyle birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede çeşitli tetkikler ve muayene için 6 saat kalan, hem ayak bileği hem de vücudundaki izler için darp raporu alan Kurtulan, ardından otel yönetimi ve gece müdürü O.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.
'BANA TOKAT VE TEKMEYLE VURDU'
DHA muhabirine konuşan Toma K., "Otele evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için gitmiştik. Aslında her şey iyi başlamıştı. Gece yarısına doğru otelden çıktığımda, bir eşyamın otelde kaldığını fark ettim. Tekrar otele girmek istedim ama beni almadılar. Otelde gece müdürü olduğunu sonradan öğrendiğim bir yetkili tarafından hakarete uğradım. Bana tokat ve tekmeyle vurdu. Eşyamı almak için ısrar edince beni itekleyerek otel dışına attı. Bu sırada yere düştüm" dedi.