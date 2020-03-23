SON DAKİKA
ÖNCE KAMU BANKALARI ARDINDAN ÖZEL BANKALAR! BORÇ ÖDEMELERİ ERTELENDİ
BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: KDV ÖDEMELERİ ERTELENDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Mart 2020 18:05

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı öne sürülen Kraliçe II. Elizabeth için ortaya atılan bu iddia yalanlanmıştı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı öne sürülen Kraliçe II. Elizabeth için ortaya atılan bu iddia yalanlanmıştı.

1/ 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin günlük programında bazı değişiklikler yapıldığının açıklanmasının ardından bir çalışanında koronavirüs çıktı.

2/ 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Gelişmenin ardından Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı ve önlemler üst düzeye çıkarıldı. Korona testi pozitif çıkan çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

3/ 15
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı

Elizabeth'in Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı iddiaları ise olaylar sonrası güçlendi.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM