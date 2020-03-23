İngiliz Kraliyet Ailesi'nde koronavürüs şoku! Testi pozitif çıktı
Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı öne sürülen Kraliçe II. Elizabeth için ortaya atılan bu iddia yalanlanmıştı.
Corona virüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk ettiği Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındığı öne sürülen Kraliçe II. Elizabeth için ortaya atılan bu iddia yalanlanmıştı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin günlük programında bazı değişiklikler yapıldığının açıklanmasının ardından bir çalışanında koronavirüs çıktı.
Gelişmenin ardından Kraliçe Elizabeth'e yönelik salgın endişeleri arttı ve önlemler üst düzeye çıkarıldı. Korona testi pozitif çıkan çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.