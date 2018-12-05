İngiliz Kraliyet Ailesi'nde sular durulmuyor !
Meghan Markle ile Kate Middleton tartışması giderek büyüyor. İki elti arasında yaşanan tartışma annelerine de sıçradı.
MEGHAN İLE KATE ARASINDAKİ KAVGA ANNELERE SIÇRADI! Prens William ile evli olan Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle arasında yükselen gerilim her ne kadar resmi kaynaklar "Bu sadece düşesin farklı kişilik yapılarına sahip olmasından kaynaklanıyor" açıklaması yapsa da başka bir boyuta ulaştı. Şimdi de sahneye gelinlerin anneleri daha doğrusu iki anne arasındaki rekabet çıktı.
Kate Middleton'ın annesi Carole Middleton, kızının Prens William ile flört ettiği dönemde de evlendikten sonra da genellikle sessiz kalmıştı. Her ne kadar Middleton ailesi, kraliyet ailesiyle ilgili etkinliklerde hep ön sıralarda davetli olarak yer alsa da Carole Middleton; kızıyla ilgili tek kelime etmemişti. Fakat bu kez kuralı bozdu.
15 yıldır gelen tekliflere rağmen hiçbir basın organına konuşmayan anne Middleton bu kez kuralı bozdu ve önce gazetelerin magazin eklerinde yer aldı. Son olarak da Good Housekeeping dergisine konuk oldu. Her ne kadar anne Carole Middleton sahibi olduğu parti malzemeleri temin eden markanın tanıtımı için konuşsa da "Kızlarım Kate ve Pippa'dan her zaman fikir alırım" sözleriyle dikkat çekti.