İngiliz Kraliyet Ailesi'nde sular durulmuyor !

15 yıldır gelen tekliflere rağmen hiçbir basın organına konuşmayan anne Middleton bu kez kuralı bozdu ve önce gazetelerin magazin eklerinde yer aldı. Son olarak da Good Housekeeping dergisine konuk oldu. Her ne kadar anne Carole Middleton sahibi olduğu parti malzemeleri temin eden markanın tanıtımı için konuşsa da "Kızlarım Kate ve Pippa'dan her zaman fikir alırım" sözleriyle dikkat çekti.