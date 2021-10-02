İngiliz Kraliyet Ailesi'ni sarsan olay! Oğlunu aklamak için servet harcadı
Skandalların eksik olmadığı İngiliz Kraliyet Ailesi, York Dükü Prens Andrew'ın reşit olmayan kızı istismar ettiği iddiasıyla sarsılmıştı. ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu fuhuş ağında genç kızlarla birliktelik yaşamakla suçlanan Prens Andrew'ın yargılandığı dava sürerken annesi Kraliçe Elizabeth'in, oğlunu aklamak için servet harcadığı ortaya çıktı.
Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen Jeffrey Epstein davasında davasında yargılanan isimlerden biri de, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew oldu. Epstein'in kurduğu fuhuş ağında reşit olmayan kızı istismar etmekle suçlanan Prens Andrew'ın yargılanması sürerken Kraliçe Elizabeth oğlunu korumak için harekete geçti.
KRALİYET AİLESİ'NDE SKANDAL
Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da olmak üzere yıllar boyu başında olduğu fuhuş ağını yöneten Epstein, konulduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da, davada adı geçen isimlerin skandalları bitmek bilmiyor.
SUÇLAMALARI KRALİYET AİLESİ'NE GÖLGE DÜŞÜRDÜ
Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel taciz davasıyla zor günler yaşıyor.
Epstein'ın kurbanlarından olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken Prens Andrew'un kendisini istismar ettiği iddiasıyla açtığı davayla, dünya gündemine oturmuş durumda. Epstein'ın kendisini para karşılığında birlikte olmak için Prens Andrew'a sattığını söyleyen Roberts'ın suçlamaları Kraliyet Ailesi'ne de gölge düşürdü.