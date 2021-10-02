İngiliz Kraliyet Ailesi'ni sarsan olay! Oğlunu aklamak için servet harcadı

Son yılların en büyük skandalı olarak tarihe geçen Jeffrey Epstein davasında davasında yargılanan isimlerden biri de, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew oldu. Epstein'in kurduğu fuhuş ağında reşit olmayan kızı istismar etmekle suçlanan Prens Andrew'ın yargılanması sürerken Kraliçe Elizabeth oğlunu korumak için harekete geçti.