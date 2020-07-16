  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Temmuz 2020 08:20

İngiliz turistler Antalya'da

Pandemi sürecinde uçuş yasağı uygulamasının sona ermesinin ardından İngiltere'den Antalya'ya 175 yolcu geldi.

İngiliz turistler Antalya'da

Koronavirüs sürecinde uygulanan uçuş yasağının kaldırılmasının ardından İngiltere'den Antalya'ya ilk uçak geldi. 

1/ 9
İngiliz turistler Antalya'da

İngiliz tur operatörü Jet2.com'un charter seferiyle Manchester'den 175 yolcusuyla havalanan uçak, saat 18.01'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 

2/ 9
İngiliz turistler Antalya'da

Pandemi sonrası Antalya'ya gelen ilk İngiliz turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. 

3/ 9
İngiliz turistler Antalya'da

İngiliz turistler daha sonra tatilini geçirecekleri turizm tesislerine yola çıktı.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM