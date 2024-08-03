İngiltere alev alev: Protestolar ülke geneline yayılıyor

Protestoların ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden polis, “Akşam boyunca bu memurlar ciddi ve sürekli şiddet seviyeleriyle karşılaştılar ki bu tamamen kınanacak bir durumdur. Meydana gelen düzensizlik, şiddet ve hasarın kesinlikle hoş görülmeyeceğini açıkça belirtmek istiyoruz” dedi. . İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Polislere saldıran ve sokaklarımızda kargaşa çıkaran suçlular, uyguladıkları şiddetin ve kabadayılığın bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı.