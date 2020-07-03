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  3. 03 Temmuz 2020 09:46

İngiltere bu operasyonu konuşuyor!

İngiliz polisi aylar süren takibin ardından ortaya çıkarılan organize suç çetesine yönelik operasyon düzenledi. Baskında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

İngiltere bu operasyonu konuşuyor!

İngiltere'de, organize suç çetelerinin uyuşturucu ve silah ticaretinde kullandığı çok gizli bir iletişim sistemi çökertildi ve bu şekilde 746 zanlı tutuklandı.

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İngiltere bu operasyonu konuşuyor!

İNANILMAZ OPERASYON
İngiltere polisinin uzun bir takip sonucu ortaya çıkardığı organize suç çetesine yaptığı baskın inanılmaz görüntüler ortaya çıkardı.

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İngiltere bu operasyonu konuşuyor!

Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) sisteme "başarıyla girildiğini" duyururken, tutuklamaların EncroChat adı verilen sisteme sızılıp, mesajların deşifre edilmesiyle yapıldığı kaydedildi. Yetkililer, şifreli iletişim sisteminde planlanan saldırıların ve öldürme tehditlerinin gizlice takip edilmesiyle, insanların cinayete kurban gitmesinin önlendiğini açıkladı.

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İngiltere bu operasyonu konuşuyor!

54 MİLYON STERLİN ELE GEÇİRİLDİ
NCA, suç dünyasından önemli isimlerin yakalandığı operasyonlarda iki ton uyuşturucu, 20'ye yakın silah ve 54 milyon sterlin şüpheli nakit paranın ele geçirildiğini duyurdu .

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