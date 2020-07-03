İngiltere bu operasyonu konuşuyor!
İngiliz polisi aylar süren takibin ardından ortaya çıkarılan organize suç çetesine yönelik operasyon düzenledi. Baskında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.
İngiltere'de, organize suç çetelerinin uyuşturucu ve silah ticaretinde kullandığı çok gizli bir iletişim sistemi çökertildi ve bu şekilde 746 zanlı tutuklandı.
İNANILMAZ OPERASYON
İngiltere polisinin uzun bir takip sonucu ortaya çıkardığı organize suç çetesine yaptığı baskın inanılmaz görüntüler ortaya çıkardı.
Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) sisteme "başarıyla girildiğini" duyururken, tutuklamaların EncroChat adı verilen sisteme sızılıp, mesajların deşifre edilmesiyle yapıldığı kaydedildi. Yetkililer, şifreli iletişim sisteminde planlanan saldırıların ve öldürme tehditlerinin gizlice takip edilmesiyle, insanların cinayete kurban gitmesinin önlendiğini açıkladı.