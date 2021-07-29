İngiltere koronavirüsü yenmek üzere: İşte sürü bağışıklığı oranı
Koronavirüs kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldıran İngiltere'de sürü bağışıklığı oranı yüzde 87'ye ulaştı.
UMUTLAR ARTTI
İngiltere'nin nüfusun yüzde 87'sinin Covid-19’a direnç göstermesiyle sürü bağışıklığına ulaşmaya çok yaklaştığı bildirildi. Vakalar artık ülke genelinde tüm yaş gruplarında düşüyor.
Üst düzey bilim insanlarının daha önce günlük enfeksiyonların önümüzdeki aya kadar 100 bine çıkacağının “neredeyse kaçınılmaz” olduğu konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen, veriler üçüncü dalganın sonunun görülebileceğine dair ülkede umutları artırıyor.
Ülkede uzmanları şaşırtan beklenmedik bir gelişme oldu, vakalar geçen hafta her gün düştü.
Dün açıklanan rakamlar da bir hafta öncekinin sadece yarısı kadar oldu.
Sağlık Bakanlığı verileri, her yaş grubunda enfeksiyon oranlarının giderek düştüğünü ve bu düşüşün özellikle yirmili yaşlardaki kişiler arasında en hızlı şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.
EŞİK YÜZDE 93
Bununla birlikte, University College London'daki bilim insanları, bulaşıcı delta varyantı nedeniyle toplam nüfusun bağışıklığının yüzde 87'de olduğunu ve mevcut sürü bağışıklığı eşiğinin yüzde 93 olduğunu tahmin ediyor.
Eşiğe ne kadar yaklaşılırsa virüsün bulaşma riskinin de azaldığı belirtiliyor.
"KIŞIN YÜKSEK ÖLÜM ORANLARI GÖRMEYECEĞİZ"
Bristol Üniversitesi'nden bir virolog ve corona virüs uzmanı olan Dr David Matthews, The Telegraph'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sürü bağışıklığının virüsün herkese ulaşmayı başardığı ve bu sayede insanlarda bağışıklık oluştuğu anlamına geldiğini söyleyen Matthews, şunları kaydetti:
"Şu anda buna çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Bu salgın İngiltere için hemen hemen bitti. Sanırım bu kış büyük bir dalgalanma ya da ciddi düzeyde ölümler görmeyeceğiz. Aşı olmayan son yüzde 10'luk kesimdeki farkı ne kadar kapatırsak o kadar iyi olacağız. Herkes eninde sonunda virüsle tanışacak ve bunu aşılı yapmak çok daha iyi.”