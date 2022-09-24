İngiltere Kralı 3. Charles, meşhur kırmızı kutuyla poz verdi! İçinde neler var?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın görevinin başında olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta 3. Charles, meşhur ''kırmızı kutu'' ile birlikte görüldü. Peki bu kırmızı kutunun içinde neler var?
Buckingham Sarayı'ndaki 18. Yüzyıl Odası’nda çekilen fotoğrafta, 73. yaşındaki Kral, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeleri içeren kırmızı kutuya bakıyor. Söz konusu belgeler arasında gelecek toplantılar ve imzalanması gereken belgeler yer alıyor. Bu belgeler, Kral'ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor
DUYGUSAL FOTOĞRAF DETAYI
Bununla birlikte, fotoğrafta ilgici çekici bir detay daha bulunuyor. 3. Charles’ın arkasında 2. Elizabeth ve 73 yıllık eşi Prens Philip'in siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. 1951 yılında ünlü fotoğraf stüdyosu Baron Studios tarafından çekilen fotoğraf, o dönem prenses olan 2. Elizabeth tarafından babası Kral VI. George'a hediye edilmişti.
HER GÜN BU KUTULARDAN BİR TANE ALDI
Öte yandan, Kraliçe Elizabeth 70 yılı aşkın saltanatı boyunca Noel Günü hariç, her gün bu kutulardan bir tane almıştı.
KURŞUN İLE ASTARLANIYOR
Kırmızı kutu Barrow Hepburn & Gale veya Wickwar & Co tarafından üretiliyor. Bu kutular yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümeti tarafından kullanılan sevkıyat kutularının modern bir şeklini oluşturuyor. 2-3 kilogramlık kutular, kurşun ile kaplanıyor ve çam ağacından ürüteliyor. Kurşun astar, kutunun başkalarının eline geçmesini önlemek amacıyla denize atıldığında batmasını sağlamak kullanılıyor.
Kutuların yapımı yaklaşık üç gün sürüyor ve her kutu, hükümdarın şifresi ile mühürleniyor.