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İngiltere Kralı 3. Charles, meşhur kırmızı kutuyla poz verdi! İçinde neler var?

İngiltere Kralı 3. Charles'ın görevinin başında olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta 3. Charles, meşhur ''kırmızı kutu'' ile birlikte görüldü. Peki bu kırmızı kutunun içinde neler var?

İngiltere Kralı 3. Charles, meşhur kırmızı kutuyla poz verdi! İçinde neler var? - Resim: 1

Buckingham Sarayı'ndaki 18. Yüzyıl Odası’nda çekilen fotoğrafta, 73. yaşındaki Kral, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeleri içeren kırmızı kutuya bakıyor. Söz konusu belgeler arasında gelecek toplantılar ve imzalanması gereken belgeler yer alıyor. Bu belgeler, Kral'ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor

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İngiltere Kralı 3. Charles, meşhur kırmızı kutuyla poz verdi! İçinde neler var? - Resim: 2

DUYGUSAL FOTOĞRAF DETAYI

Bununla birlikte, fotoğrafta ilgici çekici bir detay daha bulunuyor. 3. Charles’ın arkasında 2. Elizabeth ve 73 yıllık eşi  Prens Philip'in siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. 1951 yılında ünlü fotoğraf stüdyosu Baron Studios tarafından çekilen fotoğraf, o dönem prenses olan 2. Elizabeth tarafından babası Kral VI. George'a hediye edilmişti.

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İngiltere Kralı 3. Charles, meşhur kırmızı kutuyla poz verdi! İçinde neler var? - Resim: 3

HER GÜN BU KUTULARDAN BİR TANE ALDI

Öte yandan, Kraliçe Elizabeth 70 yılı aşkın saltanatı boyunca Noel Günü hariç, her gün bu kutulardan bir tane almıştı. 

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İngiltere Kralı 3. Charles, meşhur kırmızı kutuyla poz verdi! İçinde neler var? - Resim: 4

KURŞUN İLE ASTARLANIYOR

Kırmızı kutu Barrow Hepburn & Gale veya Wickwar & Co tarafından üretiliyor. Bu kutular  yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümeti  tarafından kullanılan sevkıyat kutularının modern bir şeklini oluşturuyor. 2-3 kilogramlık kutular, kurşun  ile kaplanıyor ve çam ağacından ürüteliyor. Kurşun astar, kutunun başkalarının eline geçmesini önlemek amacıyla denize atıldığında batmasını sağlamak kullanılıyor.  

Kutuların yapımı yaklaşık üç gün sürüyor ve her kutu, hükümdarın şifresi ile mühürleniyor. 

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