İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ulusa seslendi

‘BAŞARACAĞIZ VE BU BAŞARI HEPİMİZE AİT OLACAK’ 93 yaşındaki Kraliçe, İngiltere’nin bugüne kadar bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını ancak bunun farklı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: ‘Bu defa dünyadaki tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajlarla doğuştan var olan şefkatimizi birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak’ dedi.