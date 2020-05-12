İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir
İngiltere'de tedbirler gevşetilmeye, hayat normale çevrilmeye çalışılsa da corona virüse yakalanma riski nedeniyle karantinada kalan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in görev başında olmayabileceği iddia edildi.
İngiltere'de tedbirler gevşetilmeye, hayat normale çevrilmeye çalışılsa da corona virüse yakalanma riski nedeniyle karantinada kalan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in görev başında olmayabileceği iddia edildi.
"AŞI BULUNANA KADAR DÖNMEYEBİLİR" İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin görevden uzak kalma süresinin aşı bulunana kadar sürebileceğini yazdı.
Windsor Kalesi'nde eşi Prens Philip'le birlikte kalan ve tüm görevlerini askıya alan 94 yaşındaki Kraliçe'ye, Covid-19'a yakalanma riski nedeniyle kamu görevlerine dönmesine 'yıllarca' izin verilmeyebilir.