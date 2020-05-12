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  3. 12 Mayıs 2020 08:26

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

İngiltere'de tedbirler gevşetilmeye, hayat normale çevrilmeye çalışılsa da corona virüse yakalanma riski nedeniyle karantinada kalan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in görev başında olmayabileceği iddia edildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

İngiltere'de tedbirler gevşetilmeye, hayat normale çevrilmeye çalışılsa da corona virüse yakalanma riski nedeniyle karantinada kalan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in görev başında olmayabileceği iddia edildi.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

"AŞI BULUNANA KADAR DÖNMEYEBİLİR" İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin görevden uzak kalma süresinin aşı bulunana kadar sürebileceğini yazdı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

Windsor Kalesi'nde eşi Prens Philip'le birlikte kalan ve tüm görevlerini askıya alan 94 yaşındaki Kraliçe'ye, Covid-19'a yakalanma riski nedeniyle kamu görevlerine dönmesine 'yıllarca' izin verilmeyebilir.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında şok iddia! Görevine dönmeyebilir

İddialar Başbakan Boris Johnson'un üç aşamalı geçici bir 'çıkış planı' oluşturması ve çalışmaya geri dönme çağrısı sonrası geldi.

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