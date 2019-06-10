İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü
İngiltere’de binlerce kişi bisiklet kültürünü desteklemek amacıyla otomobillere bağlılığa karşı çıplak halde bisiklet sürdü. Bisikletçilerin vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ gibi mesajlar yer aldı.
İngiltere’de binlerce kişi bisiklet kültürünü desteklemek amacıyla otomobillere bağlılığa karşı çıplak halde bisiklet sürdü.
Etkinliğe katılanların amacı insan bedenini yüceltmek, çevresel konulara ve otomobil yerine daha fazla bisiklet kullanımına dikkat çekmekti.