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  3. 10 Haziran 2019 18:19

İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

İngiltere’de binlerce kişi bisiklet kültürünü desteklemek amacıyla otomobillere bağlılığa karşı çıplak halde bisiklet sürdü. Bisikletçilerin vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ gibi mesajlar yer aldı.

İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

İngiltere’de binlerce kişi bisiklet kültürünü desteklemek amacıyla otomobillere bağlılığa karşı çıplak halde bisiklet sürdü.

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İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

Bisikletçilerin vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ gibi mesajlar yer aldı.

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İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

Etkinliğe katılanların amacı insan bedenini yüceltmek, çevresel konulara ve otomobil yerine daha fazla bisiklet kullanımına dikkat çekmekti.

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İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

​Etkinliğe katılanların vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ ve ‘Çocuklarımızı utandırmak için buradayız’ gibi mesajlar yer aldı.

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